Incendio di un locomotore diesel alla stazione di Dicomano

Intervento dei Vigili del Fuoco nel pomeriggio di oggi, a partire dalle ore 17:35, nel comune di Dicomano, presso la stazione ferroviaria, per l’incendio di un locomotore alimentato a gasolio.

Sul posto sono intervenute squadre del comando di Firenze, con il supporto dei distaccamenti di Borgo San Lorenzo e Pontassieve, oltre a ulteriori mezzi inviati dalla sede centrale. Il convoglio è stato evacuato in via precauzionale dal personale delle Ferrovie dello Stato, consentendo di mettere in sicurezza tutti i passeggeri presenti.

Le operazioni di spegnimento risultano attualmente in corso, mentre sono in fase di accertamento le cause che hanno provocato il rogo. Al momento non si segnalano feriti.