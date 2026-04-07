Incidente in moto sulla Nuova Francesca SP66, grave un 58enne

Cronaca Santa Croce sull'Arno
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Grave incidente questa mattina a Santa Croce sull'Arno, sulla via Provinciale Nuova Francesca SP66: 58enne in codice rosso

Grave incidente questa mattina a Santa Croce sull'Arno, sulla via Provinciale Nuova Francesca SP66. Un 58enne, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo della sua moto rimanendo gravemente ferito. L'uomo ha riportato un grave trauma toracico e carnico ed è stato trasportato con l'elisoccorso proveniente dall'Emilia Romagna in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi. Da quanto appreso non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 11. Ancora da chiarire la dinamica, ma non sarebbero coinvolti altri veicoli.

 

 

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