La Fibra ottica arriva a Badia a Elmi, CLK Italia investe sul territorio e rafforza il tessuto produttivo

Valorizzare un’area industriale offrendo un servizio ormai indispensabile, valorizzare il tessuto produttivo e investire sulla crescita del territorio. C’è tutto questo dietro il progetto di attivazione della fibra ottica nella frazione di Badia a Elmi, nel comune di San Gimignano, messo in campo da CLK Italia, Società di telecomunicazioni attiva in Toscana in grado di offrire alle aziende soluzioni “chiavi in mano” di tutte le comunicazioni aziendali.

L’investimento dell’azienda sul territorio ha permesso di attivare nella zona industriale di Badia a Elmi una fibra FTTH fino a 2,5 GB a disposizione delle circa 40 aziende dell’area, che prima erano costrette a utilizzare la linea ADSL, con forti ricadute in termini di qualità dei servizi. Dagli utenti si segnalavano infatti “velocità di connessione limitata, interruzioni frequenti e difficoltà nella gestione dei backup”, ma grazie all’intervento di CLK Italia sarà possibile fornire una “connessione stabile, sicura e prestazioni senza compromessi”.

“L’area di Badia a Elmi era una zona lasciata ‘fuori’ dai grandi operatori – spiegano dall’azienda – era presente solo la rete ADSL con infrastrutture obsolete che non erano più in grado di garantire gli standard di qualità alle attività locali.

I nostri clienti ci segnalavano una serie di impedimenti e ostacoli che rendevano difficili tutte quelle operazioni in rete che oggi sono fondamentali per qualunque attività, tra velocità di connessione limitata e interruzioni frequenti”.

Per questo CLK Italia, che si definisce “un’azienda del territorio per il territorio”, ha scelto di “mettersi in ascolto delle esigenze del territorio” e investire in questa infrastruttura fondamentale per offrire la fibra ottica alle aziende dell’area.

L’iter del progetto è iniziato a marzo, la posa dei cavi tra maggio e giugno e, nel giro di otto mesi, l’infrastruttura è stata installata e resa pronta per l’uso. Nel corso del mese di gennaio sarà ultimata l’attivazione. La posa dei cavi è stata effettuata in tempi record dalla società Terrecablate Reti e Servizi S.r.l, ed è stato fondamentale anche il supporto del Comune di San Gimignano, che ha visto nel progetto uno strumento per valorizzare l’intero territorio. Grazie all’intervento, peraltro, è stato possibile portare la fibra anche nella zona residenziale, a disposizione delle abitazioni private.

Un’infrastruttura messa al servizio del territorio, un supporto concreto alle aziende locali per un’azienda che sente fortemente di appartenere alla Valdelsa e al suo tessuto produttivo: “Siamo una realtà orgogliosamente vicina al territorio, ascoltiamo i nostri clienti e tentiamo di valorizzare la Valdelsa. L’ascolto è fondamentale: abbiamo un Ufficio Clienti che ci differenzia da tutti gli altri operatori del settore, lavora sette giorni su sette dalle ore 8 alle 22 e, per i clienti più esigenti, garantiamo anche un servizio h24”.

L’intervento a Badia a Elmi è testimonianza concreta della costante attenzione di CLK Italia verso le esigenze, piccole e grandi, di chi questo territorio lo vive quotidianamente e in esso sceglie di investire, un legame profondo con le proprie radici che l’azienda intende rafforzare, coltivare e rendere sempre più saldo nel tempo: “Siamo una realtà vicina al territorio, che ama la Valdelsa, sempre in ascolto delle esigenze di tutti e che vuole investire a livello locale per aiutare questo territorio a crescere”.

CLK Italia

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