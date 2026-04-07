L'estate in musica del Centro Busoni di Empoli

La Sinfonia n. 9 di Ludwig van Beethoven, in coproduzione con l'associazione Il Contrappunto, e Il Trovatore di Giuseppe Verdi sono i grandi titoli classici con cui il Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni di Empoli animerà piazza Farinata degli Uberti per il decimo anno dell'Opera in Piazza, rispettivamente lunedì 29 giugno e venerdì 24 luglio 2026.

La vendita dei biglietti per entrambi gli appuntamenti inizia offrendo la precedenza agli abbonati (abbonamento completo) alla stagione concertistica 2026. Da mercoledì 8 aprile 2026, infatti, gli abbonati potranno acquistare i biglietti per l'estate esclusivamente al Centro Busoni secondo le tariffe agevolate a loro dedicate.

La vendita sarà poi aperta a tutti a partire da lunedì 20 aprile alla Libreria Rinascita (via Ridolfi 53), Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli 19) e online su Eventbrite.

BIGLIETTI E TARIFFE:

Sinfonia n. 9 di Ludwig van Beethoven - lunedì 29 giugno 2026 - Piazza Farinata degli Uberti

I SETTORE:

Intero: € 25

Ridotto*: € 20

Abbonati alla stagione concertistica 2026: € 12

II SETTORE:

Intero: € 18

Ridotto*: € 12

Abbonati alla stagione concertistica 2026: € 5

Under 18: € 5

Under 6: gratuito

Il Trovatore di Giuseppe Verdi - venerdì 24 luglio 2026 - Piazza Farinata degli Uberti

I SETTORE:

Intero: € 40 / € 31 per abbonati alla stagione concertistica 2026

Ridotto*: € 36 / € 26 per abbonati alla stagione concertistica 2026

II SETTORE:

Intero: € 35 / € 25 per abbonati alla stagione concertistica 2026

Ridotto*: € 31 / € 20 per abbonati alla stagione concertistica 2026

III SETTORE:

Intero: € 30

Ridotto*: € 25

Tariffa per abbonati alla stagione concertistica 2026: € 10

Under 18: € 10

Under 6: gratuito

*riduzione valida per Soci Unicoop Firenze

Per informazioni: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria 16 - Empoli, tel. 0571 711122 – 373 7899915 / email: csmfb@centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa