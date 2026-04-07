L'Use Computer Gross culla il sogno playoff

Meno tre alla fine, tre partite che ci diranno se l’Use Computer Gross riuscirà o meno ad agganciare il treno dei playoff. La prima mercoledì sera al pala Sammontana (palla a due ore 21, arbitri Cirinei di Pisa e Pompai di Cannara, diretta streaming su youtube) contro Virtus Siena, compagine che viaggia dietro al quartetto di testa e che, quindi, è cliente a dir poco temibile.

“Giochiamo contro una squadra forte che è stata sempre a ridosso delle prime – spiega coach Renato Quartuccio, assistente di Luca Valentino – all’andata vincemmo nel finale dopo essere andati sotto e grazie ad una bella prova di carattere. Per noi è una sfida delicata e difficile perché loro hanno Castellino in più che va ad affiancarsi ad un pacchetto esterni già importanti come l’ex Guerra, Costantini, Calvellini o Braccagni. Per noi sarà importante riuscire a mettere in campo la massima attenzione per prendere due punti che, a questo punto della stagione, sarebbero importantissimi se non decisivi. Ci aspettiamo anche una spinta importante dal pubblico che può aiutarci in modo decisivo come ha sempre fatto”.

Per i biancorossi, dopo questa gara, restano da giocare le partite di domenica prossima ad Arezzo e l’ultima in casa con Genova. La salvezza è ormai lì, ma inutile dire che sarebbe bello poter entrare nel tabellone playoff. Alla sirena della sfida con la Virtus ne sapremo di più.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa