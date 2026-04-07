Officina sconosciuta al fisco sequestrata dalla guardia di finanza nel Pisano

Sequestrata dalla guardia di finanza un'officina meccanica, di oltre 100 metri quadrati, "totalmente sconosciuta al fisco e operante in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative, ove venivano svolte prestazioni di manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori" spiegano le fiamme gialle in una nota. Il sequestro è avvenuto a Ponsacco, nell'ambito dei controlli economici del territorio e in contrasto al fenomeno dell'abusivismo commerciale, da parte dei militari della compagnia di Pontedera che al momento del loro accesso hanno trovato la manutenzione e riparazione in corso di un'auto, da parte di due "dipendenti" dell'officina, risultati impiegati "in nero". A seguito del controllo è stato sequestrato il garage adibito all'esercizio dell'attività abusiva, diverse attrezzature professionali e centinaia di strumenti di lavoro, nonché ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi tra cui oltre 300 chili di oli esausti e 8 batterie di auto esauste, stoccati in violazione delle normative vigenti a tutela dell'ambiente. I finanzieri hanno inoltre proceduto a segnalare il responsabile alla procura della Repubblica di Pisa per i reati di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, nonché di impiego di manodopera priva di permesso di soggiorno.

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