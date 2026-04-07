Palio Fucecchio, aperte le iscrizioni per la seconda giornata di corse di primavera

Dopo l'ottimo successo del primo appuntamento delle Corse di Primavera nella Buca del Palio con circa 1000 persone fra la mattina e il pomeriggio di pasquetta, si è già rimessa in moto la macchina organizzativa per giungere alla seconda giornata dedicata alle corse di addestramento, quella del 26 aprile (a meno di un mese dal Palio del 24 maggio). Da oggi aprono infatti le iscrizioni per le corse del 26 aprile, col termine ultimo per le ore 14 del 17 aprile. Nell'apposita sezione del sito del Palio di Fucecchio (https://www.iscrizionipaliodifucecchio.it/) è possibile reperire tutta la modulistica e le informazioni per procedere con l'iscrizione dei cavalli mezzosangue che parteciperanno alle batterie

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa