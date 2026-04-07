Cambio al vertice del Commissariato di Empoli: Pietro Scaramella è il nuovo dirigente

Cambio al vertice del Commissariato di Polizia di Empoli. Il prossimo 13 aprile entrerà infatti in servizio il dirigente Pietro Scaramella, precedentemente dirigente del Commissariato distaccato di Polizia di Carrara. La notizia è stata anticipata dal sito Clebs.it

Scaramella prende quindi il posto di Giancarlo Consoli, insediatosi nel settembre del 2024 al Commissariato di Empoli, che andrà a ricoprire il ruolo di dirigente del Commissariato di Gioia Tauro, per la Questura di Reggio Calabria.

Il Dott. Scaramella, di origine campana, ha conseguito la laurea in scienze delle pubbliche amministrazioni e l’abilitazione all’esercizio della professione forense. È entrato nel ruolo dei Commissari della Polizia di Stato nel 2005 e al termine del 96° Corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, ha ricoperto diversi incarichi al Reparto mobile e in Questura, a Firenze, prestando servizio presso l'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, l’Ufficio di Gabinetto, l’Ufficio Immigrazione e il Commissariato di Sesto Fiorentino. È stato Dirigente dell'Ufficio regionale Toscana del Servizio Centrale di Protezione della Direzione Centrale della Polizia Criminale, nonché docente al Centro di formazione per la tutela dell’ordine pubblico e perito selettore in materia attitudinale.