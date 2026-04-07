Carburante quanto mi costi: il diesel sfiora 2,3. I prezzi tra Empolese Valdelsa e Cuoio

Passa la Pasqua, passa la Pasquetta, si torna in auto per andare al lavoro e ecco la spiacevole sorpresa: i prezzi medi dei carburanti sono ancora aumentati rispetto al venerdì santo, quando erano comunque belli alti. Considerando la rete stradale, secondo l’Osservatorio prezzi del Mimit la media nazionale è di 1,782 euro/litro per la benzina self service, di 2,143 euro/litro per il gasolio, di 0,775 euro/litro per il Gpl e di 1,610 euro/kg per il metano.

Nell'Empolese Valdelsa e nella Zona del Cuoio la tendenza è molto simile a quella nazionale, con picchi al rialzo e anche al ribasso

Il diesel tra Empolese Valdelsa e Cuoio

Partiamo dal diesel, nota dolente, tornata a livello nazionale sopra allo zenit toccato il 19 marzo scorso. L'unico distributore che costa meno di due euro al litro tra Empolese Valdelsa e Cuoio è Eni, dove si ferma a 1,999 (prezzo self).

Nel territorio comunale di Empoli la media del costo del diesel self service è di poco più di 2,140 al litro, quindi in media con quella nazionale. Nel capoluogo la palma di distributore più caro va a Q8 con 2,249, mentre fuori dal centro sempre il Q8 di via Lucchese vicino a Marcignana ha prezzi simili. Rimanendo nell'Empolese Valdelsa i prezzi più alti si vedono con Tamoil che arriva a 2,299 a Montagnana di Montespertoli.

Dando uno sguardo al comune dove il prezzo è mediamente minore, l'occhio cade su Gambassi Terme, aiutato anche dall'avere pochi distributori: qui la media è sui 2,099 al litro, sempre considerando il diesel self service.

Non va meglio al Cuoio, che però ha in media un numero di Eni maggiore rispetto all'Empolese Valdelsa. Tolto quel distributore si arriva a prezzi in linea con la media nazionale, se non sopra: succede al Tamoil tra La Scala e Ponte a Elsa (2,289) o al Q8 in Fi-Pi-Li (2,279) a San Miniato, ma anche all'Ip di Castelfranco di Sotto (2,249). San Miniato però registra uno dei prezzi più bassi - Eni escluso - di tutti i quindici comuni presi in considerazione, si tratta dell'Europam di San Miniato Basso che si ferma a 2,089.

La benzina tra Empolese Valdelsa e Cuoio

Andiamo a vedere i costi della benzina. Anche in questo caso si pattina sul filo della media nazionale. A Empoli città la palma di più economico va al distributore Ip di via Carrucci con 1,749 per il self. Fuori dal centro il New Gas Network di via Lucchese è a 1,739 per il self.

La Valdelsa rimane leggermente sopra la media nazionale, lo stesso per la parte nord dell'Empolese Valdelsa. Difficilmente la benzina si distacca da 1,760-1,770 anche se da Engo sulla 429 vicino a Ponte a Elsa è a 1,835.

Nel Cuoio invece troviamo il distributore con la benzina più cara ed è sulla Fi-Pi-Li a San Miniato, dove notoriamente il carburante costa un po' di più: al Q8 è a 1,849. Al 4Petroli di La Serra, sempre a San Miniato, il prezzo minore: 1,739.

Il focus per gpl e metano su quindici comuni tra le province di Pisa e Firenze

Gpl e Metano hanno perlopiù un andamento simile a quello nazionale, specie nel primo caso.

Il Gpl ha un prezzo molto più basso della media al BFuel sulla via Sanminiatese all'imbocco della Fi-Pi-Li: nei comuni presi in esame è l'unico a 0,649 euro al litro. Altrove si trova anche a più di 0,8 come all'Engo di Brusciana o al Beyfin di via Val d'Elsa, entrambi nel territorio empolese.

Il metano è ovunque, tra Cuoio e Empolese, sopra la media nazionale - anche se di poco - ed è sotto 1,6 solo a Castelfiorentino e Fucecchio, ovvero all'Eni di via Profeti e alla Tamoil di San Pierino, ambedue a 1.599.

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