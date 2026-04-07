'Rifredi antifascista', manifestazione a Firenze. Passerà anche davanti sede Futuro Nazionale

Una manifestazione intitolata 'Rifredi antifascista' è stata annunciata a Firenze dai Cittadini Tanucci piazza aperta, Anpi, Arci, Cospe, Cgil, Spi Cgil Q5, con il corteo che passerà anche da piazza Tanucci dove da settimane vi sono polemiche intorno all'apertura della sede di Futuro Nazionale, il movimento di Roberto Vannacci. Dopo la 'provocazione' delle ronde cittadine, e le proteste di associazioni e partiti politici, due giorni fa la sede è stata imbrattata con la scritta 'Remigra nelle fogne'.

Il ritrovo della manifestazione è per giovedì 9 aprile ore 17:30 al cantiere di via Mariti. Partenza corteo ore 18. Previste quattro soste, due in piazza Dalmazia, una a via del Romito e quella finale in piazza Leopoldo dove si arriverà passando per piazza Tanucci, via Palazzo bruciato e via Galluzzi

"Di fronte a chi prova a riportare odio, divisione e discriminazione nei nostri quartieri, la risposta è una sola: partecipazione, comunità, democrazia. Rifredi e piazza Tanucci hanno una storia fatta di persone, diritti e Resistenza. Una storia che non si cancella. Scendiamo in piazza insieme per ribadire che Firenze è e resterà antifascista", così Cittadini Tanucci piazza aperta, Anpi, Arci, Cospe, Cgil, Spi Cgil Q5.

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