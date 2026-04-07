Rubano germogli di bambù, arrestata coppia dopo inseguimento sulla Fi-Pi-Li

Inseguimento sulla Fi-Pi-Li e arresto per furto aggravato nel pomeriggio del 4 aprile. I carabinieri di Pontedera hanno fermato un uomo e una donna di nazionalità straniera, ritenuti responsabili di furto aggravato in abitazione.

L’intervento è scattato intorno alle 16 quando i militari hanno intercettato l’auto dei sospettati all’altezza del chilometro 41+700, in direzione Firenze. Poco prima la coppia avrebbe messo a segno un furto all’interno di un fondo agricolo situato nel comune di Vicopisano.

Determinante per l’individuazione dei presunti responsabili è stata la prontezza del proprietario, che, accortosi del furto nelle pertinenze della propria abitazione, ha seguito i fuggitivi a distanza mantenendo il contatto con il 112 e fornendo indicazioni puntuali sulla loro posizione.

La successiva perquisizione del veicolo ha consentito di recuperare 31,39 chilogrammi di germogli di bambù, prodotto di nicchia dal valore stimato di circa 2.500 euro. Sequestrati anche gli strumenti utilizzati per il taglio e il prelievo: due coltelli da cucina di grandi dimensioni e forbici professionali.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Pisa, che coordina le indagini, l’arresto è stato convalidato senza l’applicazione di misure cautelari nei confronti dei due indagati.

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