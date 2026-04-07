Rubava ad anziani, aggredì violentemente un 82enne: arrestato medico 45enne a Lucca

Un medico 45enne lucchese è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Lucca insieme alla Sezione Operativa della Compagnia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale. L’uomo è indagato, tra l’altro, per tentato omicidio aggravato, oltre che per reati di natura predatoria.

L’indagine trae origine da un grave episodio avvenuto il 19 febbraio 2023 nel centro storico della città. In via Busdraghi, i militari intervennero dopo alcune segnalazioni: all’interno di un’abitazione fu trovato uno scrittore 82enne statunitense, gravemente ferito. Trasportato all’ospedale Ospedale Cisanello, riportò lesioni e fratture compatibili con una violenta aggressione. Secondo la ricostruzione investigativa, il medico, approfittando del rapporto di fiducia con la vittima, lo avrebbe colpito ripetutamente e tentato di soffocarlo. Il movente sarebbe legato a interessi economici.

Nel prosieguo delle indagini, l’uomo è stato denunciato anche per furto aggravato, appropriazione indebita e indebito utilizzo di carte di credito. Avrebbe sottratto a una coppia di anziani testamenti olografi e una carta bancomat, utilizzata per prelievi per circa 9mila euro, oltre a monili in oro.

Nonostante le misure cautelari già applicate, tra cui il divieto di dimora nella provincia di Lucca, il 45enne si sarebbe trasferito a Pescia, dove avrebbe commesso ulteriori reati. Fingendosi operatore sanitario della ASL di Lucca, si sarebbe fatto ospitare da un’anziana, sottraendole oggetti preziosi e beni personali. I furti sarebbero stati documentati da un sistema di videosorveglianza domestico.

Alla luce della reiterazione dei comportamenti e della valutata pericolosità sociale, il Tribunale di Lucca ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il provvedimento è stato eseguito il 4 marzo: l’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Carcere di Sollicciano.