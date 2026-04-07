Scontri Torino, evade dai domiciliari per 7 minuti a Pasqua: nuova accusa per 22enne toscano

Il 22enne della provincia di Grosseto già noto alle cronache per il coinvolgimento negli scontri di piazza a Torino è stato arrestato per evasione dopo essersi allontanato per pochi minuti dai domiciliari nel giorno di Pasqua.

L’episodio è avvenuto nella frazione di Montelaterone, nel comune di Arcidosso, sull’Amiata. Il giovane, ristretto presso l’abitazione dei genitori, ha oltrepassato il cancello di casa per salutare un’amica, rimanendo fuori per circa sette minuti.

A sorprenderlo sono stati i carabinieri di Arcidosso, impegnati in un controllo di routine, che lo hanno fermato poco dopo le 20 della domenica di Pasqua. In precedenza, durante le verifiche, era sempre stato trovato regolarmente all’interno dell’abitazione.

Nella giornata successiva il giudice ha convalidato l’arresto e disposto il ripristino della misura cautelare dei domiciliari. Il giovane resterà quindi sottoposto alla stessa misura in attesa dell’udienza per il procedimento relativo all’evasione, che si terrà a Grosseto.

La nuova accusa si aggiunge al procedimento già in corso a Torino, dove il 22enne è indagato per la sua presenza durante un’aggressione a un agente nel corso di una manifestazione. Secondo quanto emerso, il suo ruolo non sarebbe stato tra i principali, ma inserito in un’azione collettiva. I due procedimenti proseguiranno parallelamente.

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