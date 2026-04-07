Se l'arte ti emoziona raccontalo all'Università di Pisa

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Il Dipartimento di Biologia cerca volontari per una indagine etologica sulla percezione dell’arte, test su appuntamento

Il Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa cerca volontari per una indagine etologica sulla percezione dell’arte. La partecipazione è aperta a persone di ogni provenienza e formazione, non necessariamente legate al mondo universitario, basta essere maggiorenni.

Ai volontari viene chiesto di osservare immagini di opere d’arte e raccontare ciò che li emoziona di più, rispondendo a poche semplici domande. Il tutto si svolge al computer, in una stanza appositamente allestita per garantire un ambiente tranquillo e controllato. Il test dura in media dai dieci ai quindici minuti.

«Studiare come le persone reagiscono alle opere d’arte ci aiuta a comprendere meglio i processi alla base delle emozioni e della percezione», spiega la professoressa Elisabetta Palagi, etologa dell’Ateneo «Per questo abbiamo bisogno di un campione il più possibile vario: ogni partecipante offre un contributo unico alla ricerca».

Per partecipare è necessario prendere appuntamento scrivendo all’indirizzo etoart@unipi.it. I test si svolgono presso il Dipartimento di Biologia, in via Volta 6 a Pisa

Fonte: Università di Pisa

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