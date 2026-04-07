Staccò la lingua alla compagna incinta, condannato a 4 anni e mezzo

È stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione un uomo di 30 anni ritenuto responsabile di aver staccato con un morso parte della lingua alla compagna, allora 29enne e incinta, al culmine di una violenta lite. I fatti risalgono alla notte tra il 14 e il 15 giugno 2025 in piazza Guido Monaco, ad Arezzo.

La sentenza è stata emessa dal tribunale aretino al termine del procedimento in cui l’imputato rispondeva di lesioni gravissime e maltrattamenti. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 5 anni.

La donna fu soccorsa immediatamente e sottoposta a un delicato intervento chirurgico per il reimpianto della porzione di lingua. Nei mesi successivi ha dato alla luce un bambino, riconosciuto dallo stesso imputato.

Il giudice ha inoltre disposto una provvisionale di 25mila euro a titolo di risarcimento. L’uomo, già detenuto, al termine dell’udienza è stato ricondotto in carcere.

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