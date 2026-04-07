Trasportavano 5 kg di hashish tra Livorno e Pisa: due arresti dopo inseguimento

Due cittadini tunisini di 24 e 30 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa, in concorso, di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, resistenza e danneggiamento aggravato.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del nucleo investigativo dell’Arma, i due sono stati seguiti in auto a partire dall’area industriale di Livorno fino al territorio di Pisa, dove è scattato il fermo. Durante le fasi dell’intervento, il conducente del veicolo ha tentato la fuga urtando in retromarcia un’auto civetta dei militari, senza però riuscire a sottrarsi al controllo.

All’interno del mezzo sono stati rinvenuti 10 pacchetti in cellophane contenenti 50 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 5 chilogrammi. La sostanza è stata sequestrata.

Al termine delle procedure, il 24enne è stato condotto in carcere, mentre per il 30enne è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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