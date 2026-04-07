I Tre Allegri Ragazzi Morti in concerto d'estate a Vinci

I Tre Allegri Ragazzi Morti annunciano il tour estivo 2026. Una tappa sarà nell'Empolese Valdelsa, per la precisione a Vinci, all'interno della Festa dell'Unicorno. L'appuntamento è sabato 11 luglio, per i link alle prevendite si rimanda al sito della band.

Tre Allegri Ragazzi Morti hanno da poco pubblicato la loro versione di “Rane’n’Roll”, brano di Joe Perrino & The Mellowtones, inserito nel progetto “Rane’n’Roll Reloaded”. In questo periodo la band è anche presente nelle sale cinematografiche con due film: Un anno di scuola di Laura Samani e Orcolat di Federico Savonitto.

Mascherati e animati da puro Rock’n’Roll, sono pronti a riportare la gioia delle loro performance live, con nuovi travestimenti e canzoni provenienti dal loro inossidabile repertorio e dall’ultimo album “Garage Pordenone” (2024).