Use, tre giovani e un tecnico al basket international youth tournament

Nei giorni precedenti la Pasqua, tre ragazzi dell’Under 14 Gold dell'Use (Gaetano Valentino, Andrea Gazzarri e Pietro Gelli) e l'allenatore della stessa squadra, Giulio Vercesi, sono stati invitati al torneo internazionale SAM basket tnternational youth tournament. La partecipazione è stata possibile grazie all’invito della Next Step Basket Rapallo allenata da Davide Elmi, che negli ultimi due anni ha fatto parte dello staff tecnico della nostra società.

Il torneo, che si svolge a Massagno, città vicino a Lugano, era riservato alle categorie Under 14 e 16. I nostri rappresentanti hanno affrontato la squadra locale e Cantù nel girone eliminatorio, hanno eliminato lo Zalgiris Kaunas, squadra lituana, in semifinale e hanno perso la finale contro Cantù che aveva eliminato nell'altra semifinale la Fortitudo Bologna. Un'esperienza bellissima sia da un punto di vista umano che sportivo.

Il Biancorosso Sesa ringrazia la società Step Basket Rapallo ed in particolare Davide Elmi per la bela esperienza che ha fatto vivere ai nostri tesserati.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

Notizie correlate