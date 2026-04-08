Torna AMATEATRO, la rassegna dedicata al teatro amatoriale del territorio, ospitata dal Teatro delle Arti di Lastra a Signa. Sei compagnie, sei spettacoli, un mese intero di risate, equivoci e commozione: dall'8 al 29 maggio 2026, il palcoscenico si apre agli appassionati che fanno del teatro un atto d'amore e di comunità.

IL LUOGO

Il Teatro delle Arti di Lastra a Signa è uno spazio polifunzionale che si presta a spettacoli, performance, cinema, readings, mostre e convegni, composto dalla sala principale con una platea di 230 posti e da un ridotto da 90 posti. La stagione è curata dalla Compagnia Teatro popolare d'arte, diretta da Francesco Giorgi, con il contributo del Comune e della Regione Toscana.

"AmaTeatro rappresenta la vocazione plurale della nostra programmazione teatrale, in sintonia con un’idea di teatro come casa della città: uno spazio vivo, aperto alle esperienze culturali che nascono e si sviluppano nel territorio. Un luogo di incontro e di dialogo tra grandi produzioni e nomi affermati, teatro di ricerca e di tradizione, musica e danza. In questo contesto, il teatro amatoriale si afferma come espressione sincera e genuina, alimentata da un profondo amore per il teatro e da un forte senso di comunità, capace di restituire al pubblico autenticità, passione e partecipazione.” Dichiara Francesco Giorgi, direttore del teatro.

"Con la rassegna Ama Teatro, il Teatro delle Arti di dimostra ancora una volta di essere teatro del territorio e nel territorio: un’iniziativa che vuole premiare la fitta presenza di compagnie amatoriali sul nostro Comune e nelle aree limitrofe e allo stesso tempo sottolineare il valore sociale e culturale del teatro popolare. Un forma di teatro che fa comunità, che mira alla socialità e che spesso si distingue per iniziative di solidarietà e a supporto di progetti sociali. Grazie al Teatro delle Arti per essere sempre così attento e sensbile a nuovi progetti e a nuove proposte culturali di qualità” Dichiarazione vicesindaco Annamaria Di Giovanni.

LE COMPAGNIE E GLI SPETTACOLI

Le protagoniste di AMATEATRO 2026 sono sei realtà amatoriali radicate nel territorio della Città Metropolitana di Firenze, che portano sul palco anni di passione, lavoro di gruppo e amore per il teatro popolare.

8 maggio | Compagnia La Ginestra – I PIZZIHORE

La compagnia teatrale La Ginestra è una delle realtà più attive del panorama amatoriale locale. Nelle stagioni precedenti ha portato in scena titoli come I' Fiutolone ovvero lo scamotagio, confermandosi gruppo capace di interpretare con ironia e freschezza la tradizione comica toscana.

15 maggio | Compagnia Monterappoli – UNA QUESTIONE DELICATA

La Compagnia Teatrale di Monterappoli è da anni sinonimo di commedia in vernacolo fiorentino. In Una questione delicata, nella famiglia di Amedeo Tirinnanzi cresce l'agitazione per l'arrivo del fidanzato della figlia Colomba. Ma quando il giovane varcherà quella porta, niente sarà più come prima: una rivelazione improvvisa, contenuta in una lettera notarile, porterà a una serie di equivoci, fraintendimenti e situazioni paradossali.

16 maggio | Compagnia Marcignana – QUEL CERTO NON SO CHE

La Compagnia teatrale di Marcignana presenterà Quel certo non so che di Antonella Zucchini, uno spettacolo in tre atti con una regia di gruppo. È la forza del gruppo la qualità infatti che contraddistingue la compagnia di Marcignana che da oltre 40 anni porta in scena il meglio del vernacolo.

22 maggio | Compagnia Il Pontormo – NONNE SQUILLO

Da oltre 50 anni impegnata la Compagnia teatrale Il Pontormo è una realtà molto attiva nel panorama teatrale locale, da anni impegnata nella valorizzazione del teatro popolare e in vernacolo. Nonne Squillo, scritta da Dory Cei e diretta da Alessia Giraldi, è strutturata in tre prologhi e tre atti dal ritmo vivace, capaci di alternare comicità, equivoci e momenti di riflessione. Al centro della storia un gruppo di irresistibili nonne che, con spirito intraprendente e sorprendente vitalità, danno vita a situazioni esilaranti, ribaltando stereotipi legati all'età e offrendo uno sguardo ironico sulla società contemporanea.

23 maggio | Compagnia La Martinicca – FICHI D'INDIA E GIRASOLI

La Compagnia La Martinicca porta in scena una commedia che, già dal titolo, promette colore, calore e una buona dose di umorismo mediterraneo, nel pieno stile della tradizione teatrale popolare toscana. Da 40 anni infatti sotto la guida di Romano Franceschi la Compagnia ha portato in scena tante commedie in vernacolo scritte dallo stesso regista e che ritroviamo in alcune commedie anche come attore.

29 maggio | Compagnia Vaso di Pandora - LA BROCCA ROTTA

Chiuderà la rassegna la Compagnia Vaso di Pandora, a completare un percorso che attraversa l'intera gamma delle emozioni del teatro popolare.

CALENDARIO AMATEATRO 2026

8 maggio – Compagnia La Ginestra / I Pizzihore

15 maggio – Compagnia Monterappoli / Una questione delicata

16 maggio – Compagnia Marcignana / Quel certo non so che

22 maggio – Compagnia Il Pontormo / Nonne Squillo

23 maggio – Compagnia La Martinicca / Fichi d'India e girasoli

29 maggio – Compagnia Vaso di Pandora

Fonte: Teatro popolare d'arte e Teatro delle Arti (Lastra a Signa)