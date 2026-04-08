A Pisa torna la Settimana Oncologica: prevenzione, musica e solidarietà

Presentato questa mattina il programma della Settimana oncologica, giunta alla 35^ edizione, che si svolgerà a Pisa dal 13 al 19 aprile. L’evento annuale è organizzato dalla Associazione Oncologica Pisana “Piero Trivella”, con il patrocinio del Comune di Pisa, in collaborazione con “50&Più Pisa”. Obiettivo della Settimana è presentare alla città le proprie attività in sostegno dei pazienti oncologici e dei loro familiari, i propri progetti in corso e quelli futuri.

Alla presentazione erano presenti Giovanna Bonanno, assessore alle politiche socio sanitarie del Comune di Pisa, Marco Rossi, presidente dell’associazione oncologica pisana, Silvia Silvestri, presidente del Consilio cittadino delle pari opportunità, Maria Giovanna Trivella, Pierluigi Ficini, Unione nazionale veterani dello sport, Franco Benedetti, Confcommercio 50&Più Pisa.

«L’appuntamento annuale con la Settimana oncologica è un momento importante per la città e l’Amministrazione la sostiene e accoglie sempre con grande interesse e partecipazione - ha detto Giovanna Bonanno -. Rappresenta un momento per sensibilizzare e informare i cittadini sull’importanza della prevenzione nella lotta ai tumori ma anche perché aiuta a far comprendere la vicinanza e il sostegno alle tante persone colpite da queste gravi malattie. Ringrazio l’associazione, il suo presidente Rossi e tutti i volontari per il lavoro che svolgono al servizio della nostra comunità».

«Per noi l’appuntamento della Settimana oncologica è l’occasione per far conoscere alla cittadinanza pisana le attività che svolgiamo in favore dei malati oncologici – ha detto Marco Rossi -. Per questo organizziamo anche momenti di incontro e convivialità, compresa la bella serata di musica che abbiamo in programma al teatro Nuovo con le musiche di Lucio Battisti. La nostra attenzione è ai bisogni di quanti si trovano nelle difficoltà di affrontare una malattia oncologica, per loro offriamo la nostra presenza, l’ascolto e anche alcuni servizi come l’assistenza psicologica a domicilio, lo sportello psicologico, corsi di riabilitazione fisica, ma anche la consulenza di un nutrizionista. Tante attività che necessitano di risorse e per questo organizziamo occasioni per chiedere contributi e donazioni alla cittadinanza».

Il programma della Settimana Oncologica 2026:

• Martedì 14 aprile (ore 16.30), Assemblea dei Soci AOPI presso la Sala multifunzionale del Centro Senologico, Presidio Ospedaliero Santa Chiara, Pisa.

• Giovedì 16 aprile (ore 21.00) andrà in scena lo spettacolo musicale di beneficenza “Innocenti evasioni”, che sarà tenuto dalla Lucio Battisti Tribute Band, presso il Teatro Nuovo di Pisa.

• Venerdì 17 aprile (ore 20.00) presso l’Istituto Alberghiero IPSAR G. Matteotti, via Garibaldi 194, si terrà la tradizionale cena sociale, momento di incontro tra soci e amici di A.O.PI. e di sostegno all'Associazione.

• Sabato 18 aprile (dalle ore 10.00 alle ore 12.00) si terrà l'incontro dell'Associazione con il consiglio cittadino delle Pari Opportunità, presso la Sala delle Baleari, Palazzo Gambacorti, in piazza XX Settembre.

• Domenica 19 aprile (ore 16.30) si svolgerà, presso il ristorante "Da Rino" (via Aurelia Nord 34, Pisa) il Torneo di Burraco, organizzato in collaborazione con l’Unione Nazionale Veterani dello Sport.

Lo spettacolo “Innocenti evasioni”, del 16 aprile, avrà una durata di circa due ore durante le quali la Lucio Battisti Tribute Band eseguirà le canzoni più famose del duo Lucio Battisti – Mogol (circa 30 brani) e racconterà aneddoti, curiosità e storie della loro grande amicizia, spiegando anche il vero significato dei testi più belli e a volte criptici di Mogol. L’ingresso allo spettacolo ha un costo di 15 euro. L’introito dello spettacolo, tolte le spese, servirà per sostenere le attività di aiuto di AOPI ai malati oncologici e ai loro familiari. I biglietti saranno in vendita presso la biglietteria del Teatro Nuovo, il martedì dalle ore 10 alle ore 13, il giovedì dalle ore 16 alle ore 19, e la sera dello spettacolo dalle ore 20 alle ore 21. Sarà possibile acquistare i biglietti, da lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00, presso la segreteria della AOPI, che ha sede a Pisa, in via Roma 67, all'interno dell'Ospedale Santa Chiara, edificio 54A, piano 2°, stanza 21/23.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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