Abc Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili e minibasket nel weekend

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 17 REGIONALE

Altro ampio successo per i ragazzi di Alberto Ciampolini, che battono a domicilio la Cerretese per 51-95. Buon approccio fin dalla palla a due, con i gialloblu che prendono il controllo nel primo quarto per poi allungare con decisione nella seconda frazione fino a toccare il 28-49 all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi, con la gara ormai incanalata, l’Abc continua a spingere sull’acceleratore, scavando letteralmente il solco nella seconda parte.

Prossimo impegno domenica 12 aprile alle 11 al PalaGilardetti contro Tavarnelle.

Basket Cerretese – Abc Castelfiorentino 51-95

Tabellino: Paniccià 20, Di Vilio 10, Faffi 2, Capocchini 6, Di Carlo 6, Bianchi 3, Falorni 11, Bellesi 4, Capuana 11, Giovannoni 10, Mannocci 7, Macchi 5. All. Ciampolini. Ass. Mazzuca.

Parziali: 15-22, 13-27, 12-21, 11-25

UNDER 15 ECCELLENZA

Si chiude con la sconfitta in terra ligure la prima fase di campionato dei ragazzi di Eraldo Mazzuca, che cedono il passo allo Spezia Lab Future per 84-56. Gara di rincorsa quella dei gialloblu, che scendono in campo a ranghi ridotti ed inseguono per tutti i quaranta minuti. I locali, infatti, indirizzano il match nelle prime due frazioni (45-29 a metà gara), così non basta la reazione castellana al rientro dall’intervallo per girare l’inerzia di una sfida che Spezia amministra fino alla sirena.

Adesso sosta in attesa del calendario della seconda fase valida per la Coppa Toscana.

Spezia Lab Future – Abc Castelfiorentino 84-56

Tabellino: Macchi, Nardi 2, Giovannoni 5, Bellesi, Mannocci 13, Profeti 16, Faffi, Falorni 16, Muoio 4. All. Mazzuca. Ass. Ciampolini.

Parziali: 20-13, 25-16, 15-15, 24-12

UNDER 13 REGIONALE

Importante vittoria interna per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che al PalaBetti chiudono la pratica Bcl Lucca per 68-53. Contro la diretta inseguitrice, i gialloblu danno vita ad una prestazione solida e di carattere bissando il successo del match di andata. Una vittoria che permette all’Abc di proseguire la rincorsa alla capolista Us Livorno, in attesa del big match in programma proprio domenica prossima 12 aprile, alle 9:30, di nuovo al PalaBetti.

Abc Castelfiorentino – Bcl Lucca 68-53

Sono scesi in campo: Iori, Sordi, De Simone, Bagnoli, Profeti, Allegra, Sardelli, Costa, Lucchesi, Arzilli, Bini. All. Corbinelli. Ass. Barlabà.

MINIBASKET

Fine settimana ricco di tornei per il settore minibasket gialloblu, che ha visto protagonisti i gruppi Esordienti, maschile e femminile, e gli Scoiattoli 2017.

Un ottimo terzo posto al 6° Torneo Città di Prato per gli Esordienti di Cosimo Corbinelli e Lorenzo Torrigiani, risultato frutto di quattro successi a fronte di una sola sconfitta. Nel girone di qualificazione i gialloblu hanno infatti superato Olimpia Legnaia, Valdisieve e Us Livorno, cedendo invece il passo all’Union Prato Rossa. Approdati alla finale per la medaglia di bronzo, hanno poi superato l’Union Prato Blu, aggiudicandosi così il terzo gradino del podio.

Bellissima esperienza anche per le Esordienti di Sara Bellantoni e Nicol Banchelli, impegnate nel torneo Dream Girls organizzato dalla Synergy Valdarno. Le gialloblu si sono classificate al 4° posto cedendo il passo alle padrone di casa nella finale per la medaglia di bronzo, dopo aver chiuso il girone di qualificazione con una vittoria ed una sconfitta, rispettivamente contro Reggello e Terranuova.

Infine, una tre giorni di Pasqua a canestro per gli Scoiattoli 2017 di Daniele Bagnoli e Raffaele Macalindong, protagonisti della BBF Easter Cup organizzata dalla Baloncesto.

Alle tre società organizzatrici il nostro ringraziamento per l’invito e l’ospitalità.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino