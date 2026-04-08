Accademia degli Euteleti, conferenza su San Francesco a San Miniato

L’Accademia degli Euteleti venerdì 10 aprile dedica la sua prima iniziativa di questo anno 2026 alla ricorrenza degli Ottocento anni della morte di San Francesco d’Assisi.

Lo fa con la conferenza del prof. Francesco Salvestrini, dell’Università di Firenze e membro del Consiglio Direttivo degli Euteleti, dedicata alle pergamene del XIII secolo provenienti dal convento di San Francesco a San Miniato e oggi conservate presso l’Archivio Apostolico Vaticano.

Molti sono gli eventi storici che legano il Convento di San Francesco di San Miniato al santo di Assisi, dalla fondazione del Convento all’importanza di questo edificio nella storia stessa dell’ordine oltre al lungo rapporto dei frati con la cittadinanza e il territorio.

“L’iniziativa – precisa il Presidente dell’Accademia degli Euteleti, Pittore Luca Macchi – è organizzata in collaborazione con la Diocesi di San Miniato, la Fondazione Istituto Dramma Popolare e l’Associazione Nuovi Orizzonti. Un ringraziamento particolare è diretto alla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, a Crèdit Agricole Italia, al Comune di San Miniato”.

Si tratta della prima conferenza della serie “Storia, Lettere, Scienze ed Arti” alla quale seguiranno quella del Prof. Marco Biffi (Università di Firenze) nel mese di maggio e quella della Professoressa Laura Galoppini dell’Università di Pisa nel mese di giugno, delle quali verrà data comunicazione successivamente. Le conferenze proseguiranno anche nei mesi di Settembre e Ottobre con relatori Rita Forsi Gamucci, Andrea Vanni Desideri, Riccardo Gucci.

Alle ore 16 la conferenza del Professor Salvestrini sarà preceduta dalla visita alla chiesa e ad alcuni locali del convento.

Fonte: Ufficio stampa