AI e città del futuro: al Cinema Arsenale iniziativa sul rapporto tra sviluppo urbano e tecnologia

Sarà dedicato al rapporto tra tecnologia e sviluppo urbano l’evento “Intelligenza artificiale e città del futuro” organizzato dall’Università di Pisa per la Geonight 2026 e in programma venerdì 10 aprile alle 17.30 al Cinema Arsenale (in Vicolo Scaramucci 2 a Pisa). Promossa a livello internazionale da EUGEO e IGU, la Geonight rappresenta un’importante occasione per avvicinare il pubblico ai temi della geografia attraverso incontri divulgativi e momenti di partecipazione attiva.

Il pomeriggio si aprirà alle ore 17.30 con la presentazione del volume “Intelligenza Artificiale (IA) e nuovo urbanesimo: forme e visioni della città del futuro” (FrancoAngeli, 2025), di Michela Lazzeroni e Antonello Romano. L’incontro sarà introdotto da Francesco Marcelloni (Università di Pisa), co-coordinatore dello Spoke 1 – Human Centered AI del progetto PNRR FAIR. In un dialogo interdisciplinare, interverranno insieme agli autori Alberto Mario Banti (storico, Università di Pisa), Veronica Neri (filosofa, Università di Pisa) e Paola Zamperlin (geografa, Università di Firenze).

Alle ore 18.30 seguirà la tavola rotonda “Intelligenza artificiale e città di Pisa”, un confronto tra istituzioni, imprese e mondo accademico sulle prospettive di sviluppo urbano e tecnologico del territorio. Parteciperanno Stefano Del Corso (Fondazione Pisa), Andrea Di Benedetto (Polo Tecnologico di Navacchio), Franco Falorni (Fondazione Maffi), Leonardo Germani (Ordine degli Architetti di Pisa), Patrizia Pacini (Unione Industriale Pisana) e Frida Scarpa (Comune di Pisa).

A conclusione della serata, dopo un aperitivo, alle ore 20.30 sarà proiettato gratuitamente il film “Blade Runner” (1982) di Ridley Scott, preceduto da un’introduzione a cura di Chiara Tognolotti (Università di Pisa).

La partecipazione all’intero evento è libera e gratuita fino a esaurimento posti

Fonte: Università di Pisa

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