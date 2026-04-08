Arrestato 26enne a Cascina con oltre due etti di droga

Cronaca Cascina
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Il giovane trovato con cocaina e hashish: sequestrati 240 grammi di stupefacente e strumenti per il confezionamento

Nella notte del 6 aprile, i Carabinieri della Stazione di Navacchio hanno arrestato un giovane di 26 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato intorno alle 04:30, durante un controllo su un’auto di grossa cilindrata con due occupanti. L’atteggiamento sospetto dei giovani ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti.

Durante la verifica, è stata trovata la passeggera in possesso di due dosi di cocaina per circa 2 grammi e tre dosi di hashish per circa 5 grammi. Vista la quantità ridotta, la giovane è stata segnalata alla Prefettura di Pisa come uso personale.

La situazione si è aggravata per il conducente, trovato con un panetto di cocaina da 49,5 grammi, tentato di occultare. Le operazioni si sono estese alla sua abitazione, dove i Carabinieri hanno rinvenuto tre panetti di hashish per 240 grammi complessivi, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Tutto lo stupefacente è stato sequestrato e repertato in attesa del deposito presso l’ufficio corpi di reato competente.

L’arrestato, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, è stato posto agli arresti domiciliari. Nel rito direttissimo del giorno seguente, l’arresto è stato convalidato e sono state disposte le misure dell’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria e dell’obbligo di dimora nella provincia di Pisa.

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