Autovelox ad Anselmo, il gruppo Montespertoli di Tutti presenta un'interrogazione

Il gruppo consiliare 'Montespertoli di Tutti' ha presentato un'interrogazione in Consiglio Comunale per chiedere chiarimenti sull’installazione dei nuovi autovelox in località Anselmo e garantire trasparenza nell’uso delle risorse pubbliche.

La nota integrale

"Negli ultimi mesi sono stati installati due autovelox in località Anselmo, con un costo per le casse comunali di circa 50.000 euro.

Durante una recente seduta del Consiglio comunale, è stata da noi avanzata formale richiesta di accesso alla documentazione relativa all’autorizzazione del Prefetto relativa all’installazione di questi dispositivi. Ad oggi, tale autorizzazione non ci è stata fornita.

Oltre alla questione importantissima dello spreco di risorse pubbliche, è messa in discussione la trasparenza degli atti adottati e il diritto dei cittadini a sapere se questi strumenti siano stati installati nel rispetto della legge.

A nostro avviso, gli autovelox non hanno e non avranno mai l’autorizzazione necessaria per funzionare".

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