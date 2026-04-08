Cascina, accordo con Ecofor Service: ecco 'Luce insieme'

Dalla discarica di Gello ecco energia elettrica verde per i residenti di Latignano e i commercianti di corso Matteotti. Ecofor Service Spa amplia la platea dei cittadini e delle imprese che potranno attivare la fornitura a tariffe agevolate dell’energia elettrica ‘verde’ ricavata dal biogas ottenuto, nella sua discarica di Gello, dal trattamento di rifiuti speciali non pericolosi. L’energia verde prodotta degli impianti sarà quindi resa disponibile per i residenti della frazione di Latignano del Comune di Cascina che potranno aderire alla misura al pari delle attività del Centro di Cascina (con un tetto al consumo massimo consentito, per consentire di coinvolgere un maggior numero di attività). A partire dal 2024 questa possibilità si era concretizzata per le associazioni sportive e di volontariato e le parrocchie. Quest’anno, attraverso un nuovo avviso pubblico denominato “Luce insieme”, Ecofor Service Spa metterà a disposizione anche di famiglie della frazione e delle utenze commerciali del corso cascinese. Il prezzo applicato sarà infatti pari al PUN (prezzo unico nazionale), ovvero il prezzo dell’energia sul mercato all’ingrosso senza ulteriori ricarichi commerciali. E per proteggere utenti e imprese da eventuali picchi tariffari conseguenti alle tensioni politiche internazionali, le tariffe applicate da Ecofor Service spa avranno anche un tetto massimo, ovvero non potranno superare 0,116 €/kWh.

“Quando siamo arrivati nel 2020 – ha detto l’assessore all’ambiente Paolo Cipolli – avevamo sul tavolo la pratica per uscire dal capitale di Ecofor Service, con un vantaggio economico assolutamente non paragonabile ai benefici che abbiamo ottenuto negli anni successivi mantenendo quella partecipazione. Abbiamo mantenuto questa partecipazione con interessanti ritorni sotto il profilo della distribuzione degli utili e con la presentazione del quarto lotto della discarica, oltre lo Scolmatore, si sono create le condizioni per il riconoscimento di benefici e ritorni per il disagio ambientale. Un disagio che oggettivamente è anche molto diminuito rispetto all’inizio”. A entrare nei dettagli dell’accordo è stato Antonio Pasquinucci, amministratore delegato di Ecofor Service. “Una porzione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti – ha sottolineato – viene messa a disposizione del territorio sotto numerose misure condivise con le amministrazioni dei territori coinvolti. In una prima fase questa energia è stata fornita a società sportive, associazioni e parrocchie, alcune di Cascina, mettendo a disposizione qualcosa come 4mila megawattora annui. In questa seconda fase ne saranno messi a disposizione altri 8mila per utenze domestiche ad uso abitativo della frazione di Latignano e per i negozi dell’asse commerciale del corso principale di Cascina”.

In chiusura il sindaco Michelangelo Betti ha ricordato come “il Comune di Cascina, decidendo di restare in Ecofor, abbia ottenuto risorse pari a 900mila euro in 5 anni grazie alla titolarità di quote aziendali di poco inferiore al 4%. Ecofor restituisce benefici diretti ai territori più prossimi all’impianto di Gello e questo è un segno di sensibilità rispetto a chi può avere qualche disagio, ma anche un segno di attenzione per la politica che ha saputo fare Ecofor in questi anni, con prudenza ma anche con linearità, partendo prima da parrocchie e centri aggregativi e estendendo ora alle utenze più vicine agli impianti. Siamo estremamente soddisfatti del rapporto che si è instaurato fra la nostra amministrazione comunale ed Ecofor”

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa