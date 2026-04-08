Controlli pasquali all'Isola d'Elba: sette denunciati, patenti ritirate e un'auto sequestrata

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile

Controlli capillari sul territorio elbano durante il fine settimana pasquale. I Carabinieri della Compagnia di Portoferraio hanno messo in campo un servizio straordinario con diverse pattuglie, supportate anche dal Nucleo Operativo e Radiomobile, concentrando l'attività soprattutto nelle ore notturne.

L'operazione rientra in una più ampia strategia di prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione allo spaccio di stupefacenti, alla sicurezza stradale e al rispetto delle misure amministrative e giudiziarie.

Nel corso dei controlli, a Portoferraio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà sette automobilisti, di età compresa tra i 25 e i 54 anni, risultati alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, compreso tra 0,8 e 1,6 grammi per litro. Per tutti è scattato l'immediato ritiro della patente di guida, mentre uno dei veicoli è stato sequestrato.

Complessivamente, durante il servizio, sono state controllate 32 autovetture, identificate 47 persone, effettuate verifiche su tre soggetti sottoposti a misure di prevenzione e controllati anche due esercizi pubblici. Dell'esito delle operazioni sono stati informati l'Autorità giudiziaria e i competenti uffici della Prefettura per gli aspetti di rispettiva competenza.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
8 Aprile 2026

In Toscana 34 incendi a inizio aprile: "Massima attenzione negli abbruciamenti"

Aprile inizia con un numero significativo di incendi e per questo la Regione rinnova e sottolinea l’invito ai cittadini a prestare massima attenzione negli abbruciamenti. Dall’inizio del mese a oggi [...]

Zeri
Cronaca
8 Aprile 2026

Incendio boschivo in Lunigiana, fiamme a Zeri: in azione due elicotteri

Un incendio boschivo è in corso in località Patigno, nel comune di Zeri, in Lunigiana, dove le fiamme stanno interessando un’area mista di prato, pascolo e bosco. Il rogo si [...]

Toscana
Cronaca
8 Aprile 2026

Falsi sms sulla Tari, Plures Alia: "Attenzione a messaggi truffa"

Plures Alia informa che sui territori serviti sono stati segnalati tentativi di truffa ai danni dei cittadini tramite sms relativi alla Tari. Il messaggio, del tutto estraneo all’azienda, riporta la [...]


<< Indietro

torna a inizio pagina