Controlli pasquali all'Isola d'Elba: sette denunciati, patenti ritirate e un'auto sequestrata

Controlli capillari sul territorio elbano durante il fine settimana pasquale. I Carabinieri della Compagnia di Portoferraio hanno messo in campo un servizio straordinario con diverse pattuglie, supportate anche dal Nucleo Operativo e Radiomobile, concentrando l'attività soprattutto nelle ore notturne.

L'operazione rientra in una più ampia strategia di prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione allo spaccio di stupefacenti, alla sicurezza stradale e al rispetto delle misure amministrative e giudiziarie.

Nel corso dei controlli, a Portoferraio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà sette automobilisti, di età compresa tra i 25 e i 54 anni, risultati alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, compreso tra 0,8 e 1,6 grammi per litro. Per tutti è scattato l'immediato ritiro della patente di guida, mentre uno dei veicoli è stato sequestrato.

Complessivamente, durante il servizio, sono state controllate 32 autovetture, identificate 47 persone, effettuate verifiche su tre soggetti sottoposti a misure di prevenzione e controllati anche due esercizi pubblici. Dell'esito delle operazioni sono stati informati l'Autorità giudiziaria e i competenti uffici della Prefettura per gli aspetti di rispettiva competenza.

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