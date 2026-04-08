Controlli pasquali della polizia locale, Donnini: "Attività preziosa"

Durante il ponte di Pasqua, il Comando della Polizia locale metropolitana ha disposto l’ intensificazione dei controlli nelle aree di propria competenza, sia in campo ittico-venatorio che stradale.

Ecco i risultati: 160 persone controllate ricomprese tra l’attività ittico venatoria che stradale; 70 veicoli sottoposti a controllo di polizia stradale; 4 veicoli sospesi dalla circolazione per violazioni varia natura: uno perché circolante sprovvisto della regolare copertura assicurativa, il secondo perché circolante con targa prova il cui utilizzo da parte di soggetti terzi non risultava autorizzato; il terzo perché posto in circolazione ed utilizzato in modo diverso da quello per cui risultava immatricolato; il quarto perché sprovvisto della regolare visita di revisione e prova

“Ringrazio i nostri agenti per il lavoro compiuto – commenta Emma Donnini, consigliera della Metrocittà delegata alla Polizia locale metropolitana - I dati rendono conto di un’attività preziosa di controllo e preservazione del territorio, come anche di un’incidenza non trascurabile sotto il profilo della sicurezza”.

Un cacciatore è stato sanzionato amministrativamente per plurime violazioni alla normativa relativa alla caccia di selezione con conseguente segnalazione all’Ambito Territoriale di Caccia competente territorialmente per la successiva sospensione dall’attività fino ad un massimo di 6 mesi

Sanzioni amministrative sono state comminate per oltre 3000,00 euro.

Le attività della Polizia Metropolitana si protrarranno anche nei prossimi fine settimana, in particolare sui passi appenninici e sulle strade provinciali di confine, in particolare per il controllo delle moto circolanti in violazione alle normative del codice della strada, anche in collaborazione con i comandi delle Polizie Municipali competenti territorialmente.

Saranno intensificati anche i controlli in ambiente ittico-venatorio relativamente all’attività di selezione con specifico controllo dei cacciatori. Verrà inoltre implementata anche l’attività di controllo del trasporto rifiuti su gomma in tutto il territorio di competenza.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa