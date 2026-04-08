Cultura diffusa, Manetti nell'Empolese Valdelsa giovedì 9 aprile

Prosegue il viaggio nella cultura diffusa voluto dall’assessora Cristina Manetti, che in queste settimane sta attraversando città e borghi della Toscana per incontrare istituzioni, operatori culturali e comunità locali. Domani, giovedì 9 aprile, Manetti sarà nell’Empolese Valdelsa con questo programma:

Ore 10.15 Castelfiorentino

- Complesso di Santa Chiara

- Scuola Comunale di Musica e filarmonica G.Verdi

- Museo BeGo Benozzo Gozzoli

- Museo di Arte Sacra Santa Verdiana

Ore 11.00 Certaldo

- Archivio Vicarile

- Casa Boccaccio

- Palazzo Pretorio

Ore 13 Montelupo Fiorentino con Punto stampa

- Villa Medicea dell’Ambrogiana punto stampa 13.45 viale Umberto I

- Museo della Ceramica

- Scuola di Ceramica e Archivio Museo Bitossi

Ore 15.30 Capraia e Limite

- Museo Reniero Mario Pucci

- Fornace Pasquinucci

- Castello Medievale di Capraia Fiorentina

Fonte: Regione Toscana