Cultura diffusa, Manetti nell'Empolese Valdelsa giovedì 9 aprile

A Montelupo Fiorentino punto stampa alle 13.45
Prosegue il viaggio nella cultura diffusa voluto dall’assessora Cristina Manetti, che in queste settimane sta attraversando città e borghi della Toscana per incontrare istituzioni, operatori culturali e comunità locali. Domani, giovedì 9 aprile, Manetti sarà nell’Empolese Valdelsa con questo programma:
Ore 10.15 Castelfiorentino
- Complesso di Santa Chiara
- Scuola Comunale di Musica e filarmonica G.Verdi
- Museo BeGo Benozzo Gozzoli
- Museo di Arte Sacra Santa Verdiana
Ore 11.00 Certaldo
- Archivio Vicarile
- Casa Boccaccio
- Palazzo Pretorio
Ore 13 Montelupo Fiorentino con Punto stampa
- Villa Medicea dell’Ambrogiana punto stampa 13.45 viale Umberto I
- Museo della Ceramica
- Scuola di Ceramica e Archivio Museo Bitossi
Ore 15.30 Capraia e Limite
- Museo Reniero Mario Pucci
- Fornace Pasquinucci
- Castello Medievale di Capraia Fiorentina
Fonte: Regione Toscana
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