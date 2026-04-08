Domenica Metropolitana, ingresso gratuito per musei civici e Palazzo Medici Riccardi

Nella giornata del 12 aprile 2026, Domenica Metropolitana, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e dalla Fondazione MUS.E.

Per le famiglie con bambini sono in programma numerose attività, come il percorso animato in Palazzo Vecchio dedicato al Marzocco. Il leone di Firenze e il laboratorio d'arte Upside down: un ritratto capovolto, dedicato all'artista George Baselitz.

Per i giovani e adulti sono in programma i Percorsi segreti di Palazzo Vecchio, la visita agli Scavi del teatro romano e la proposta speciale Guidati da Giorgio Vasari, nonché le visite agli altri musei: Palazzo Medici Riccardi, Museo Novecento, Santa Maria Novella, Cappella Brancacci e Memoriale delle deportazioni.

A Palazzo Medici Riccardi, grazie alla disponibilità della Prefettura di Firenze, sarà inoltre eccezionalmente possibile visitare alcuni ambienti normalmente non aperti al pubblico in cui sono custodite opere pregiate, fra cui Il Matrimonio mistico di Santa Caterina di Ludovico Cardi detto il Cigoli.

Alle collezioni permanenti si affianca la programmazione delle mostre temporanee in corso, a cui saranno correlate visite speciali. Il Museo Novecento presenta infatti Baselitz. Avanti!, un’ampia mostra dedicata a Georg Baselitz, tra i protagonisti assoluti dell’arte contemporanea, mentre presso Palazzo Medici Riccardi è stata appena inaugurata la mostra Firenze Déco. Atmosfere degli anni Venti, centrata sugli artisti e sulle manifatture che in città accolsero e interpretarono gli stilemi déco.

Tornano infine anche le visite realizzate nell'ambito del progetto Amir, il progetto sviluppato dalla rete Musei di tutti e da Stazione Utopia con la finalità di offrire un'interpretazione multiculturale del patrimonio: per questa domenica sono previsti due appuntamenti speciali, l'uno in Santa Maria Novella e l'altro a Palazzo Vecchio.

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