Arezzo, danni a una colonna del loggiato: evacuato un palazzo

I vigili del fuoco sono intervenuti nel centro di Arezzo, in via Verdi, nel tratto verso piazza San Jacopo, evacuando in via precauzionale un edificio dopo il rilevamento di possibili danni a una colonna del loggiato. L'area circostante è stata completamente transennata.

All'interno dell’edificio si trovano diverse attività commerciali, oltre alla sede del Comitato lotta tumori. Per motivi di sicurezza, residenti e titolari delle attività sono stati fatti uscire.

Le verifiche tecniche sono già in corso e gli interventi di messa in sicurezza partiranno immediatamente. Secondo il comandante Fabrizio Baglioni, il rientro nelle abitazioni e nei negozi non sarà possibile prima di due o tre giorni.