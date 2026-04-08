Falsi sms sulla Tari, Plures Alia: "Attenzione a messaggi truffa"

Plures Alia informa che sui territori serviti sono stati segnalati tentativi di truffa ai danni dei cittadini tramite sms relativi alla Tari. Il messaggio, del tutto estraneo all’azienda, riporta la dicitura: ‘La posizione Tari risulta irregolare. È richiesto un tempestivo contatto al numero 8958009027 per evitare aggravamenti’.

Plures Alia precisa di non avere alcun collegamento con tali comunicazioni e invita i cittadini a non richiamare il numero indicato e a non fornire dati personali. L’azienda ricorda che le comunicazioni ufficiali non invitano mai a contattare numerazioni a pagamento né a fornire informazioni sensibili tramite sms. In caso di dubbi, è sempre possibile verificare la propria posizione attraverso i canali ufficiali.

Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare Plures Alia tramite Aliapp oppure attraverso il call center: 800.888333 (rete fissa, gratuito); 199.105105 (rete mobile, a pagamento secondo il proprio operatore); 0571.1969333 (rete fissa e mobile). Quelli indicati sono i riferimenti ufficiali di Plures Alia. Si invita a diffidare da numeri diversi e a verificare sempre eventuali comunicazioni attraverso i canali ufficiali dell’azienda.

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