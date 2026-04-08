Firenze, chiusura temporanea dei contenitori stradali per la manifestazione del 9 aprile

Plures Alia informa che, su indicazione della Questura e per motivi di sicurezza, in occasione della manifestazione organizzata per domani, giovedì 9 aprile, dalla sigla sindacale Cgil, si procederà alla chiusura temporanea di tutti i contenitori stradali lungo il percorso del corteo.

Le zone coinvolte sono quelle di via Mariti, piazza Dalmazia, via Corridoni, via Cironi, via Scipio Sighele, via del Romito, via Bonaini, via Milanesi, piazza Tanucci, via del Palazzo Bruciato, via Galluzzi, piazza Leopoldo. In questa area il provvedimento scatterà domani alle 15.30 e resterà in vigore fino a cessate esigenze.

Al fine di ridurre il disagio dei residenti ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta, si invitano gli utenti delle zone interessate a utilizzare le postazioni che si trovano nelle aree limitrofe, composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, imballaggi per i contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile (rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Plures Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile)

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa