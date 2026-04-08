Il cordoglio dell'Aou Senese per la scomparsa del dottor Gianni Guazzi

Oggi ci ha lasciati il dottor Gianni Guazzi, direttore della Struttura di Diagnostica in Emergenza-Urgenza dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Medico radiologo di grande spessore professionale e umano, il dottor Guazzi è stato fino all'ultimo con noi in Azienda, sempre cortese, disponibile con tutti e sereno nonostante la malattia. La sua prematura scomparsa lascia un grande vuoto, ma ci affida anche la responsabilità di portare avanti ogni giorno, all'interno del nostro ospedale, il suo insegnamento: un approccio alla medicina fatto di gentilezza e grande disponibilità verso pazienti e colleghi. L'Aou Senese tutta si stringe con grande affetto alla mamma Teresa e alla sorella Monica.

Fonte: Aou Senese