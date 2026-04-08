In Consiglio regionale un seminario sulle Madri Costituenti dedicati ai giornalisti

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Palazzo del Pegaso, sede del Consiglio regionale della Toscana

Si svolgerà in Consiglio regionale un seminario sul tema “Le Madri Costituenti”, dedicato ai giornalisti.

Su proposta della presidente dell’Assemblea Stefania Saccardi l’Associazione Stampa Toscana e il Consiglio Regionale della Toscana hanno organizzato un corso di formazione dal titolo "1946-2026 - La storia della democrazia compiuta: il suffragio universale la Repubblica, il ruolo delle Madri Costituenti nel secondo dopoguerra" che dà diritto a quattro crediti formativi ai giornalisti. Un’iniziativa dedicata alle donne che furono artefici della Carta Costituzionale, che prende spunto dall’esposizione organizzata dal Consiglio Regionale sulle storie personali e politiche delle deputate e che sarà visitabile anche per chi parteciperà al corso.

L’appuntamento è fissato per giovedì 9 aprile 2026, nella Sala delle feste di Palazzo Bastogi (via Cavour 18, a Firenze) con orario 9,30-13,30.

Moderatore sarà Sandro Bennucci, presidente dell'Ast. Subito in apertura l'intervento di Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale Toscana. Quindi interverranno i relatori: Daniela Castiglione, curatrice della mostra delle 21 Madri Costituenti; Luciano Gianluca Calì, presidente regionale Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane, Michael Alexander Calì, storico e curatore della mostra sulle 21 Madri Costituenti, Lucia Aterini, giornalista, componente del Consiglio direttivo dell'Ast.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio stampa


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