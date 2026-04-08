In Toscana 34 incendi a inizio aprile: "Massima attenzione negli abbruciamenti"

Aprile inizia con un numero significativo di incendi e per questo la Regione rinnova e sottolinea l’invito ai cittadini a prestare massima attenzione negli abbruciamenti.

Dall’inizio del mese a oggi sono stati ben 34 gli incendi boschivi registrati in Toscana; è un dato significativamente superiore rispetto agli ultimi anni: gli incendi erano stati 15 in tutto il mese di aprile un anno fa, 8 nel 2024 e 23 nel 2023.

Di qui la richiesta di fare un passo in più verso la prevenzione.

“I dati di questi giorni – sottolineano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore all’agricoltura Leonardo Marras – sono un invito ad alzare la guardia. Dobbiamo tutelare il nostro straordinario patrimonio verde e per farlo è importante che ciascuno faccia la sua parte: in particolare, occorre ricordare che gli abbruciamenti sono assolutamente vietati in presenza di vento e devono sempre essere svolti nel rispetto delle norme. Il tragico episodio di Chianciano Terme ci richiama alla massima attenzione. Serve prudenza: prevenire significa proteggere vite, ambiente e comunità.”

Complessivamente in questo primo spicchio di aprile le fiamme hanno interessato 23 ettari di superficie boscata, a cui si aggiungono circa 20 ettari stimati per l’incendio che ha coinvolto un’area a prato pascolo sul Monte Piglione, nel comune di Pescaglia (LU) e quelli per l’incendio a Zeri (Ms), attualmente in corso, e per il cui spegnimento sono impegnati anche due elicotteri

Nello stesso periodo, le squadre dell’Organizzazione AIB Toscana sono intervenute anche su 11 incendi di vegetazione, che hanno interessato circa 6 ettari di superficie non boscata, operando a supporto dei Vigili del Fuoco.

Infine ai margini del territorio regionale, nella Valle del Reno, tra le province di Bologna e Pistoia, un incendio ha interessato circa 40 ettari di bosco; l’incendio era nel territorio dell’Emilia Romagna, la Toscana si è resa presente con una squadra antincendio.

La Sala operativa antincendi boschivi regionale ha inoltre gestito 8 segnalazioni di abbruciamento. Proprio durante una di queste attività, nel comune di Chianciano Terme, due uomini, padre e figlio di 81 e 55 anni, hanno perso la vita mentre stavano bruciando sterpaglie all’interno del proprio uliveto.

E proprio alla luce dell’elevato numero di incendi registrati e delle condizioni meteo variabili di questo periodo, la Regione rinnova l’invito alla massima prudenza nello svolgimento delle attività di abbruciamento di residui vegetali. Queste operazioni devono essere effettuate nel rispetto delle prescrizioni regionali e adottando tutte le cautele necessarie per evitare l’innesco di incendi.

In particolare: gli abbruciamenti devono avvenire esclusivamente in assenza di vento (quando la colonna di fumo sale verticalmente); il materiale deve essere limitato a piccoli cumuli, in aree ripulite e isolate da vegetazione infiammabile; le operazioni devono essere svolte con la presenza di più persone e mai da soli; è obbligatoria la sorveglianza dell’area fino al completo spegnimento del fuoco.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

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