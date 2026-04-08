Incendio boschivo in Lunigiana, fiamme a Zeri: in azione due elicotteri

Rogo su un fronte di 300 metri a Patigno: sei squadre a terra impegnate nelle operazioni di spegnimento
Un incendio boschivo è in corso in località Patigno, nel comune di Zeri, in Lunigiana, dove le fiamme stanno interessando un’area mista di prato, pascolo e bosco.
Il rogo si estende su un fronte di circa 300 metri, rendendo necessario un intervento immediato del sistema regionale antincendio. La Sala operativa regionale si è attivata tempestivamente, coordinando le operazioni di spegnimento.
Sul posto sono al lavoro due elicotteri, impegnati in sganci d’acqua mirati per contenere e ridurre l’intensità del fronte di fiamma. Parallelamente operano sei squadre a terra, composte da operai forestali dell’Unione dei Comuni della Lunigiana e da volontari dell’antincendio boschivo (Aib).
Le operazioni proseguono senza sosta per circoscrivere l’incendio e avviare la successiva fase di bonifica dell’area interessata
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