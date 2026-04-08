L'apppello dell'Unione Clubs Azzurri: "Serve unità. Ora cinque finali"

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Partita Empoli Juventus, Tifosi

L'Unione Clubs Azzurri lancia un appello a squadra, società e tifosi per sostenere l'Empoli FC nelle ultime cinque "finali" della stagione

La sconfitta contro la Sampdoria a Genova complica la corsa dell’Empoli in classifica, ma non chiude il discorso salvezza. In questo momento delicato, il Centro di Coordinamento Unione Clubs Azzurri lancia un accorato appello a squadra, società e tifosi: sostenere gli azzurri nella prossima trasferta di Padova e nelle ultime cinque "finali" della stagione. "L’Empoli non è soltanto novanta minuti sul campo: è il battito della nostra città, è appartenenza, è orgoglio”, scrivono i tifosi, sottolineando l’importanza dell’unità.

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