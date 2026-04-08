"Limite che resiste", gli appuntamenti del 25 aprile al Circolo Arci

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Libri, giochi, merenda partigiana e teatro: le iniziative

Nell'ambito dell'Iniziative per la Festa della Liberazione il Circolo ARCI di Limite organizza una serie di iniziative in Collaborazione con la Pro Loco Capraia e Limite, l'ARCI Empolese Valdelsa e con il Patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Capraia e Limite.

La prima serata, organizzata da Un Circolo di Libri della Cdp di Limite, lunedì 13 aprile alle ore 21.30 prevede la presentazione del libro "La Ribelle vita straordinaria di Nada Parri" di Giorgio Van Straten sulla vita di Nada Parri, Partigiana e poi Sindaca del Comune di Cerreto con la partecipazione dell'autore e di Elisabetta Wilkens e Ambra Catarsi figlia e nipote della protagonista. L'incontro, aperto a tutti, sarà preceduto da un buffet alle ore 20.

Successivamente martedì 21 aprile si svolgerà sempre presso la Casa del Popolo di Limite, nell'ambito dell'iniziativa "Play for Fun" coordinata dalla Società della Salute di Empoli con altre associazioni per il contrasto al gioco d'azzardo, una serata di gioco di ruolo con il gioco Radio Victory ispirato ad un episodio della lotta partigiana sull'Appennino Tosco Emiliano. Nel pomeriggio di sabato 25 aprile in Piazza Vittorio Veneto: merenda partigiana con prosciutto, baccelli e pecorino. In ultimo domenica 26 aprile alle ore 17.30, sempre alla Casa del Popolo di Limite, in collaborazione con l'associazione ALTROTEATRO, spettacolo teatrale "GIANNINA E IL SUO BABBO, vita e morte di un anarchico antifascista". Ingresso libero con a seguire buffet.

Per i buffet si consiglia la prenotazione al nr. 3311173038.

Fonte: Circolo Arci Limite aps

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