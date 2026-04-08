Lucca in lutto per Giuseppe Bulleri, amministratore della Domus Romana

Profondo cordoglio in città per la scomparsa di Giuseppe Bulleri, amministratore della Domus Romana e figura di riferimento nel panorama culturale locale.

A esprimere vicinanza è il sindaco Mario Pardini, che in una nota ha ricordato l’impegno e la dedizione di Bulleri: "Ha dedicato la sua vita al servizio della città di Lucca, lavorando instancabilmente per lo sviluppo della rete dei musei e la valorizzazione dei percorsi culturali, con l'obiettivo di promuovere un turismo di qualità".

Agronomo e membro negli anni Novanta del consiglio di amministrazione dell’Opera delle Mura di Lucca, Bulleri ha contribuito in maniera significativa alla crescita culturale del territorio, ponendo le basi per iniziative di rilievo come Murabilia.