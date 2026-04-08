Luigi Pasqualetti, il Comune di Vinci lo ricorda all’Apparita

82 anni dalla morte di Luigi Pasqualetti, detto "Valente", martire antifascista, ucciso dai fascisti repubblichini il giorno della vigilia di Pasqua del 1944.

Il Comune di Vinci lo ricorda nella cerimonia di domenica 12 aprile, come di consueto, alla Corte dei Brogi, in località Apparita, alle 10.

Per ricordare Pasqualetti saranno presenti Daniele Vanni, sindaco di Vinci, Mila Chini, assessora con delega ai progetti di valorizzazione della memoria storica e democratica del Comune di Vinci, Dario Parrini, senatore della Repubblica, e Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana.

La cerimonia prevede poi l'apposizione di una corona d'alloro alla Casa del Popolo dell'Apparita, alle 11.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa