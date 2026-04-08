'Luogologia', quiz geografico tra gioco e scoperta a Siena

Venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21, si terrà a Siena “Luogologia”, un originale quiz a squadre organizzato da geografe e geografi dell’Università di Siena, nell’ambito della Notte Internazionale della Geografia, "GeoNight 2026" (https://www.geonight.net/2026).

L’evento si svolgerà presso il The Irishman Pub (via dei Rossi, 115) e proporrà ai partecipanti un coinvolgente “giro del mondo immaginario” in formato pub quiz.

Le squadre, composte da un massimo di quattro persone - oppure da singoli partecipanti -, saranno chiamate a riconoscere luoghi in tutto il mondo attraverso una varietà di indizi: clip da film e video, immagini satellitari senza riferimenti, fotografie panoramiche a 360 gradi e scorci tratti da piattaforme come Google Maps e Street View. I quesiti potranno richiedere di individuare quartieri, città o Paesi, o quiz di varia natura la cui risposta consiste nell’indicazione di un luogo. L’iniziativa è aperta a tutte le età e si svolgerà contemporaneamente in italiano e in inglese, per favorire la partecipazione di un pubblico ampio, anche internazionale.

Per l’Università di Siena saranno presenti i docenti: Venere Stefania Sanna, Cristina Capineri, Giacomo Maria Salerno, Gozde Yildiz, Anna Guarducci e Giancarlo Macchi Janica.

È consigliata la prenotazione telefonica al numero 0577 557137. Il programma completo è disponibile sul sito dell’Ateneo: https://terzamissione.unisi.it/home/public-engagement/eventi/luogologia

Fonte: Università di Siena