Medicina Nucleare dell’ospedale di Prato: confermata la certificazione ISO 9001, qualità e attenzione all’ambiente

La SOC Medicina Nucleare dell’ospedale Santo Stefano di Prato, Asl Toscana centro, conferma la certificazione ISO 9001, e lo fa con un elemento innovativo: l'integrazione nel sistema di gestione per la Qualità anche delle istanze ambientali e degli aspetti legati al climate change.

Per la struttura di Medicina Nucleare, caratterizzata da tecnologie complesse e da normative stringenti, la certificazione riguarda non solo la qualità dei processi clinici ma anche aspetti come il controllo della radioattività, la riduzione del consumo di carta e il monitoraggio degli indicatori ambientali, con attenzione anche ai temi del cambiamento climatico.

La verifica di mantenimento effettuata dall’ente certificatore Kiwa ha evidenziato, inoltre, un’organizzazione solida e condivisa nelle diverse fasi operative, con un particolare apprezzamento per il lavoro di squadra e la collaborazione tra i professionisti.

La struttura, diretta dal dottor Stelvio Sestini, ha confermato la certificazione per le attività di diagnostica biomolecolare, terapia radiometabolica e radiofarmacia, comprese anche le attività di progettazione.

“È un risultato che unisce qualità clinica, organizzazione e attenzione all’ambiente-sottolinea il direttore del Dipartimento Diagnostica per Immagini, Maurizio Bartolucci - e che conferma il valore della Medicina Nucleare dell’Asl Toscana centro”.

“Ringrazio tutti i professionisti che ogni giorno lavorano con competenza e impegno - aggiunge il dottor Sestini - questo traguardo è il frutto di un lavoro condiviso e della volontà di migliorare continuamente il servizio”.

“La Medicina Nucleare è un settore strategico - commenta la direttrice sanitaria di presidio e della Rete ospedaliera, Maria Teresa Mechi - e il lavoro della struttura dimostra quanto organizzazione, collaborazione e attenzione ai processi siano fondamentali per garantire servizi sempre più affidabili”

Fonte: Ausl Toscana Centro