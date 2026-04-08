Medicina Nucleare dell’ospedale di Prato: confermata la certificazione ISO 9001, qualità e attenzione all’ambiente

La SOC Medicina Nucleare dell’ospedale Santo Stefano di Prato, Asl Toscana centro, conferma la certificazione ISO 9001
La SOC Medicina Nucleare dell’ospedale Santo Stefano di Prato, Asl Toscana centro, conferma la certificazione ISO 9001, e lo fa con un elemento innovativo: l'integrazione nel sistema di gestione per la Qualità anche delle istanze ambientali e degli aspetti legati al climate change.
Per la struttura di Medicina Nucleare, caratterizzata da tecnologie complesse e da normative stringenti, la certificazione riguarda non solo la qualità dei processi clinici ma anche aspetti come il controllo della radioattività, la riduzione del consumo di carta e il monitoraggio degli indicatori ambientali, con attenzione anche ai temi del cambiamento climatico.
La verifica di mantenimento effettuata dall’ente certificatore Kiwa ha evidenziato, inoltre, un’organizzazione solida e condivisa nelle diverse fasi operative, con un particolare apprezzamento per il lavoro di squadra e la collaborazione tra i professionisti.
La struttura, diretta dal dottor Stelvio Sestini, ha confermato la certificazione per le attività di diagnostica biomolecolare, terapia radiometabolica e radiofarmacia, comprese anche le attività di progettazione.
“È un risultato che unisce qualità clinica, organizzazione e attenzione all’ambiente-sottolinea il direttore del Dipartimento Diagnostica per Immagini, Maurizio Bartolucci - e che conferma il valore della Medicina Nucleare dell’Asl Toscana centro”.
“Ringrazio tutti i professionisti che ogni giorno lavorano con competenza e impegno - aggiunge il dottor Sestini - questo traguardo è il frutto di un lavoro condiviso e della volontà di migliorare continuamente il servizio”.
“La Medicina Nucleare è un settore strategico - commenta la direttrice sanitaria di presidio e della Rete ospedaliera, Maria Teresa Mechi - e il lavoro della struttura dimostra quanto organizzazione, collaborazione e attenzione ai processi siano fondamentali per garantire servizi sempre più affidabili”
Fonte: Ausl Toscana Centro
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