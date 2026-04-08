Mps, risolto unilateralmente il rapporto di lavoro da Dg con Luigi Lovaglio

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Mps, risoluzione unilaterale per giusta causa del rapporto di lavoro con Luigi Lovaglio

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, riunitosi in data odierna sotto la presidenza dell’Avv. Nicola Maione, a seguito e in conseguenza della revoca delle deleghe deliberata in data 25 marzo, ha proceduto alla risoluzione unilaterale per giusta causa del rapporto di lavoro con il Dr Luigi Lovaglio nella sua qualità di Direttore Generale.

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