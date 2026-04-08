La Nazionale femminile a Pisa, Frida Scarpa: "L'Arena Garibaldi vetrina internazionale per la città"

"Orgogliosi del fatto che la nazionale italiana femminile giochi all'Arena Garibaldi - Romeo Anconetani. Una notizia che ci rende felici e che valorizza ulteriormente il lavoro svolto dall'Amministrazione nell'estate scorsa per adeguare lo stadio comunale ai parametri della Serie A".

Lo dichiara l'assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa in seguito alla notizia che l'Italia Femminile allenata da Andrea Soncin giocherà a Pisa la gara di Qualificazione al Campionato Mondiale 2027 contro la Serbia il prossimo 5 giugno: "Il fatto che sia stata scelta Pisa dimostra che è la cornice ideale per una partita di questo livello e sono sicura che la città risponderà presente sostenendo calorosamente le nostre Azzurre. Con l'occasione coinvolgeremo le squadre giovanili locali, le associazioni del territorio e le scuole affinché sia una serata di grande festa. A Pisa abbiamo investito tantissimo sullo sport e sull'impiantistica e ci sono tutti i presupposti affinché proprio da qui possa generarsi energia nuova per un settore che ne ha bisogno come quello del calcio. Inoltre - conclude Frida Scarpa - grazie alla diretta televisiva su Raidue la nostra città con il suo patrimonio artistico e culturale potrà avere un'ennesima vetrina internazionale, importante volano per il turismo".

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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