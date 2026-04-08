Noi da Grandi inaugura il negozio in centro a Empoli: protagonista il caffè dell'associazione

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Nello spazio anche il laboratorio con i chicchi macinati e confezionati da ragazze e ragazzi, e oggettistica fatta a mano: appuntamento domenica 12 aprile

Un luogo di creatività, lavoro e inclusione: è pronto ad aprire in centro a Empoli il negozio di Noi da Grandi, associazione che da quasi vent'anni sul territorio si occupa di promuovere l'indipendenza e potenziare l'autonomia nell'ambito della disabilità. L'appuntamento con l'inaugurazione è per domenica 12 aprile, alle 16, nella piazzetta delle Stoviglie.

Protagonista del negozio la preparazione delle confezioni di caffè macinato da parte delle ragazzi e dei ragazzi dell'associazione, impegnati da anni in "OtherWise, diversamente caffè", progetto di Noi da Grandi per favorire l'autonomia. Gli spazi saranno infatti suddivisi tra il negozio, con il caffè e oggettistica dipinta dai giovani, tra cui anche tazzine e piattini, e l'area dedicata al laboratorio dove prende forma il caffè macinato. All'evento, fa sapere la presidente Anna Maria Leoncini, sono invitate molte autorità del territorio e tutti i cittadini, che potranno assistere a dimostrazioni della creazione del caffè che, in occasione delle festività, arricchisce i pacchi regalo di più aziende nell'empolese. L'invito per il pomeriggio di domenica è rivolto a tutti, per supportare e conoscere questa realtà.

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