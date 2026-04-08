Nuova viabilità nel centro storico di Montespertoli

Con la pedonalizzazione di via Roma e via Sonnino quasi completata, dal 9 aprile entra in vigore il nuovo assetto della viabilità: senso unico in via Volterrana Nord dalla SP4 fino all’incrocio con Via Bassi, Via Moro e Via Battisti, nuovi parcheggi e spazi per i pedoni. Il centro storico diventa più accessibile, più vivibile, più bello.

Il cantiere di rigenerazione urbana che ha ridisegnato il cuore di Montespertoli compie oggi un passo decisivo. Con la conclusione dei lavori tra via Roma e via Sonnino (l’ultima asfaltatura in piazza del Popolo si concluderà in questi giorni), entrano progressivamente a regime le modifiche che ridisegneranno l'accessibilità e la mobilità del centro, con particolare attenzione alla pedonalità e alla gestione ordinata dei flussi veicolari.

Non si tratta di semplici cambi di senso di marcia. È la concretizzazione di una visione: un centro storico trasformato in un luogo vivo, dinamico e accogliente, dove i cittadini possano vivere e socializzare e che sia da richiamo per i turisti.

A partire dal 9 aprile 2026, Via Volterrana Nord — il tratto sotto il castello — diventa senso unico in direzione di Piazza Machiavelli, diventando uno degli accessi principali al centro storico. Chi arriva da Baccaiano troverà un percorso fluido e diretto verso il cuore del paese.

Lungo questo asse viario saranno realizzati nuovi parcheggi, con l'obiettivo di migliorare la disponibilità di sosta nelle aree di margine e rendere più ordinato l'arrivo verso il centro. Sono previsti stalli dedicati ai disabili — uno all'ingresso della nuova zona di sosta e due in prossimità di Via A. Bassi — e un nuovo attraversamento pedonale, segno tangibile di un'attenzione concreta alla sicurezza di chi si muove a piedi.

“Stiamo entrando nella fase conclusiva di questa trasformazione del nostro Centro Storico. Chiedo ai cittadini il massimo impegno per far fruttare al meglio questa riqualificazione, se ne avremo cura parcheggiando bene le auto, rispettando la segnaletica ne beneficerà anche il tessuto sociale e commerciale del nostro paese. Insieme possiamo”. Dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

Le ordinanze complete sono consultabili sul sito istituzionale del Comune.

Notizie correlate