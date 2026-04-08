Ospedale di Nottola, siglata la convenzione con i gruppi di clownterapia

È stata siglata stamani la convenzione tra l’ospedale di Nottola e due importanti realtà del volontariato: il gruppo “Coccinelle” della Croce Verde di Chianciano Terme e il gruppo VIP Trasimeno ODV.

Le “Coccinelle”, da tempo impegnate nei reparti di pediatria e hospice dell’ospedale, rappresentano un punto di riferimento consolidato per l’assistenza umana e relazionale ai pazienti. A loro si affianca ora l’energia e l’entusiasmo dei volontari di Trasi VIP, ampliando così un servizio di grande valore per il presidio.

La presenza dei clown dottori costituisce infatti un supporto fondamentale per i piccoli degenti e per tutti i pazienti fragili, contribuendo a creare un ambiente più accogliente e sereno, in cui la cura passa anche attraverso il sorriso, il gioco e la relazione.

«La collaborazione con le associazioni di clown dottori, – dichiara la direttrice dell’ospedale di Nottola Barbara Bianconi, – rappresenta per il nostro ospedale un valore aggiunto fondamentale. In una realtà come la nostra, da sempre attenta ai percorsi dedicati ai piccoli pazienti e alle persone più fragili, crediamo che il legame con il territorio rafforzi concretamente il nostro impegno nel processo di umanizzazione delle cure e del presidio ospedaliero».

Fonte: Ufficio Stampa Azienda USL Toscana Sud Est

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