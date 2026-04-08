Pergamena dal Comune di Empoli alla nuotatrice Virginia Forconi

Il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e l'assessora allo Sport Laura Mannucci hanno consegnato una pergamena a Virginia Forconi, atleta della Aquatempra SSD vincitrice del titolo di Campionessa d’Italia sezione Juniores nei 50 e nei 100 metri dorso.

Con loro il presidente di Aquatempra, Filippo Sani. Nell'onorificenza l'amministrazione comunale si congratula "per lo straordinario traguardo raggiunto ai Criteria Nazionali Giovanili, dove con dedizione, sacrificio e immenso talento ha conquistato il titolo"