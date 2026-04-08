“Più vicini più sicuri” a Fucecchio entra nella fase operativa

Si è conclusa la fase uno “Controllo del Territorio e Protezione Civile” del progetto “Più vicini, più sicuri”, promosso dall’Amministrazione comunale di Fucecchio con l’obiettivo di rafforzare il controllo del territorio attraverso un approccio integrato alla sicurezza.

Un percorso articolato e partecipato, che si è sviluppato attraverso 14 incontri pubblici, svolti con cadenza settimanale ogni martedì, e che ha coinvolto le contrade del territorio comunale e le frazioni delle Cerbaie dove non sono presenti le contrade stesse (Querce, Galleno, Pinete e Vedute).

Gli incontri hanno rappresentato un’importante occasione di informazione, confronto e ascolto, consentendo di approfondire il tema della sicurezza in tutte le sue dimensioni: urbana, ambientale, sociale e di protezione civile.

L’iniziativa è stata presentata dall’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Emma Donnini, con la partecipazione della Giunta e degli Assessori, che hanno illustrato finalità e obiettivi del progetto.

Nel corso degli incontri sono intervenuti anche i tecnici e i referenti del settore: l’Arch. Salvatore Spitaleri, membro esterno della Commissione Sicurezza, ha approfondito i temi legati al controllo del territorio e alla sicurezza integrata. Per la Protezione Civile sono intervenuti la Dott.ssa Monica Salvadori, l’Arch. Paola Pollina e il Geom. Luca Mainardi, responsabili del servizio comunale, che hanno evidenziato l’importanza della prevenzione e della partecipazione attiva dei cittadini. E' intervenuto nei vari incontri anche il comandante territoriale della polizia locale Roberto Dini. Particolarmente significativa è stata la risposta della cittadinanza, che ha partecipato numerosa e con grande interesse, contribuendo a creare un clima di collaborazione e condivisione. Saranno i vari coordinatori dei gruppi territoriali a essere figure fondamentali per la gestione operativa del progetto.

Con la conclusione di questa fase conoscitiva, il progetto entra ora nella sua fase operativa. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra l’Amministrazione comunale e i coordinatori individuati, finalizzato all’avvio delle attività sul territorio. «Non si tratta solo di controllo del territorio in senso stretto – ha spiegato Spitaleri – ma di un modello più ampio di sicurezza partecipata, che include aspetti ambientali, sociali e di protezione civile, con l’obiettivo di rafforzare la coesione della comunità».

“L’obiettivo - ha aggiunto la sindaca Donnini - è quello di costruire un modello di sicurezza partecipata, fondato sulla collaborazione tra istituzioni e cittadini, capace di rafforzare la coesione sociale e di rendere la comunità sempre più consapevole, attiva e resiliente. Un sentito ringraziamento a tutti i cittadini che hanno partecipato con interesse e senso civico. Il contributo di ciascuno è fondamentale per costruire insieme una comunità più sicura. Nei prossimi giorni faremo conoscere alla cittadinanza gli aggiornamenti del progetto che adesso entra nella fase operativa”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa